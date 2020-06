Jam Tangan G-Shock Edisi Khusus Hanya 100 Unit, Sebegini Harganya

Senin, 15 Juni 2020 – 19:58 WIB

jpnn.com, JAKARTA - G-Shock meluncurkan jam tangan baru hasil kolaborasi dengan merek streetwear Indonesia Not For People (NFP).

“We are thrilled and pumped up at the same time, karena selain berkolaborasi lagi dengan SBTG, kali ini kolaborasi kami juga dilengkapi G-SHOCK, brand yang sudah dikenal dan established sejak lama," kata salah satu pendiri NFP Elden Yoliva Elden dalam siaran resmi, Senin.

G-Shock edisi khusus DW-5600, dirancang oleh tim dari NFP bersama Mark Ong.

Dengan warna hitam pekat yang memberikan kesan kuat, jam tangan dihiasi pola militer camouflage ikonik SBTG.

Kolaborasi dari ketiga merek dipertegas lewat logo NFP dan SBTG, yang ada di pangkal strap jam.

DW-5600 seri kolaborasi dengan NFP dan SBTG dibuat hanya 100 unit, dengan harga ritel Rp 2.749.000 dan akan tersedia di Indonesia mulai 20 Juni 2020

SBTG telah beberapa kali bekerja sama dengan NFP dan G-Shock, sementara ini merupakan kali ketiga G-Shock berkolaborasi dengan merek lokal Indonesia.

Sebelumnya, merek itu bekerja sama dengan artisan Darbotz pada 2018, lalu merek streetwear Dominate pada awal 2020. (mg8/jpnn)