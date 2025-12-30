Close Banner Apps JPNN.com
Jambak-Jambakan dengan Yasmin Napper, Megan Domani Sempat Lebam

Selasa, 30 Desember 2025 – 05:55 WIB
Konferensi pers film Musuh Dalam Selimut di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (29/12). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Megan Domani menceritakan pengalamannya saat syuting film Musuh Dalam Selimut.

Dia mengaku sempat mengalami lebam di bagian pipi gegara adegan jambak-jambakan dengan Yasmin Napper.

Menurutnya, momen tersebut menjadi pengalaman yang lucu saat di lokasi syuting.

"Ya sebenarnya di scene itu ada kejadian lucu ya behind the scenes-nya. Jadi, memang ceritanya, kan, Suzi sama Gadis jambak-jambakan. Terus mungkin Gadis kebawa emosi, dia tidak sadar kalau dia ngenain muka aku benaran," ungkap Megan Domani di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (29/12).

Setelah adegan itu, aktris berusia 23 tahun tersebut pun harus beristirahat karena luka lebamnya tidak bisa ditutupi dengan make up atau riasan.

"Habis itu aku syuting dua sampai tiga hari pipi aku biru. Sampai bengkak, sampai harus berhenti dulu sebentar karena memang benar-benar langsung biru begitu," ucap Megan Domani.

Meskipun begitu, Megan Domani tidak mempermasalahkan pipinya yang lebam kepada Yasmin Napper yang memerankan karakter Gadis.

Sebaliknya, dia justru mengapresiasi lawan mainnya itu yang sangat mendalami karakternya tersebut.

