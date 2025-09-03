Jambore Pramuka Muslim Dunia 2025 Tetap Digelar, Ini Jadwalnya

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Ahmad Muzani memastikan bahwa Jambore Pramuka Muslim Dunia (World Moslem Scout Jamboree (WMSJ) 2025 akan tetap berlangsung aman dan sesuai rencana pada 9-14 September 2025 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur.

Dia menegaskan, pelaksanaan WMSJ menjadi simbol kondusivitas dan keamanan Indonesia di tengah dinamika sosial dan politik yang sempat mencuat beberapa hari terak hir.

“Insyaallah WMSJ akan berjalan aman sesuai rencana. Saya melihat kesungguhan panitia dalam menyiapkan acara ini, sekaligus merasakan antusiasme peserta yang sudah tidak sabar untuk hadir,” ungkap Muzani saat menerima panitia WMSJ di Kompleks MPR/DPR RI, Rabu (3/9).

Politikus Gerindra itu mengapresiasi kerja keras panitia yang telah menyiapkan segala kebutuhan akomodasi, pengamanan, dan mitigasi risiko.

Menurutnya, persiapan tersebut makin meyakinkan bahwa acara bersejarah itu dapat dihadiri lebih dari 18 ribu peserta dari Indonesia dan 23 negara sahabat dengan lancar.

“Syukur Alhamdulillah persiapan sudah dimatangkan. Saya berharap panitia terus memaksimalkan koordinasi bersama institusi pemerintah, kepolisian, dan TNI agar acara ini berjalan lebih baik lagi,” jelasnya.

Ketua Panitia WMSJ, Riza Azhari, melaporkan bahwa panitia telah menyiapkan 18 unit ambulans dan satu helikopter untuk mendukung kebutuhan darurat serta bekerja sama dengan pemprov DKI Jakarta dalam berbagai aspek teknis.

“Sesuai arahan Bapak pada pertemuan sebelumnya, kami sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi agar WMSJ menjadi acara terbaik,” tambah Riza.