JPNN.com - Dahlan Iskan

James Freddy Sundah

Oleh Dahlan Iskan

Sabtu, 09 Mei 2026 – 08:41 WIB
James Freddy Sundah
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - "Jenazahnya dibawa ke Jakarta?"

"Tidak. Ia dimakamkan di New York. Senin lusa".

Anda sudah tahu: Musisi terkemuka Indonesia, James F, Sundah, meninggal di New York. Kemarin malam (WIB). Atau 7 Mei 2026 pukul 11.00 waktu setempat.

Berarti James hanya bertahan dua tahun sejak ditemukan kanker pada paru-parunya. Pengobatan terbaik sudah didapat. Rumah sakit terbaik sudah merawatnya. Penanganan terbaik sudah dilakukan. James juga sudah berhenti merokok. Kemo sudah dijalani. Semula seperti membawa hasil, akhirnya diketahui: kanker sudah menjalar ke liver dan ke tulang.

Berarti sudah dua tahun lamanya Lia Sundah Suntoso merawat suaminyi. Sepenuh hati.

Awal saya tahu James sakit datang dari tangis istrinya. "Saya belum siap ditinggalkan James," ujar Lia saat itu sambil meraung-raung di telepon jarak jauh.

Hari itu Lia diberi tahu dokter: di paru James ada semacam kabut. Setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan kabut itu menjadi jelas: kanker. Stadium tiga.

