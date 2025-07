James Gunn Tanggapi Rumor Adria Arjona Pemeran Wonder Woman

jpnn.com, JAKARTA - Kepala DC Studios James Gunn akhirnya menanggapi rumor yang menyebut Adria Arjona tengah dipertimbangkan untuk memerankan karakter Wonder Woman dalam semesta baru DC Universe.

Hal itu disampaikan Gunn dalam wawancara dengan Extra, sebagaimana dilaporkan Variety, Senin (30/6).

Rumor muncul setelah Gunn diketahui mengikuti akun Instagram Adria Arjona, yang belakangan tampil dalam film Hit Man.

“Saya mengikuti Adria di Instagram, tetapi semua orang langsung berkata, ‘dia baru saja mengikutinya, itu artinya dia adalah Wonder Woman,’” kata Gunn.

Dia menambahkan dengan nada menggoda, “by the way, dia akan jadi Wonder Woman yang hebat.”

Gunn mengungkapkan bahwa dirinya sudah mengenal Arjona cukup lama sejak mereka bekerja bersama dalam sebuah film tujuh tahun lalu.

“Saya sudah mengikutinya sejak dulu, bukan sekadar mengikutinya,” ujar sutradara film Superman yang akan datang tersebut.

Sementara itu, Gunn mengonfirmasi bahwa proyek film Wonder Woman saat ini masih dalam tahap penulisan naskah.