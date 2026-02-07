James Rodriguez Berlabuh ke Klub MLS Minnesota United

jpnn.com - JAKARTA - Mantan pemain Real Madrid Jamez Rodriguez bergabung dengan klub MLS, Minnesota United FC, dengan kontrak jangka pendek.

Menurut pernyataan klub melalui situs resmi, Jumat (6/2), gelandang berusia 34 tahun asal Kolombia itu dikontrak hingga Juni 2026 dengan opsi perpanjangan sampai Desember 2026.

Kedatangan Rodríguez ke MLS terjadi menjelang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada musim panas tahun ini.

James tidak akan mengisi slot Designated Player dalam skuad Minnesota United.

Dia bergabung dengan status bebas transfer setelah sebelumnya berstatus tanpa klub. James mengaku bahagia membuka lembaran baru bersama Minnesota United.

“Saya sangat senang dengan babak baru dalam hidup saya ini. Saya berharap bisa berada dalam performa terbaik untuk membawa kebahagiaan bagi kota ini dan semua orang yang menaruh kepercayaan kepada saya,” ujar James.

“Saya menantikan pertemuan dengan para fans Minnesota yang penuh gairah. Saya juga pemain yang penuh semangat, selalu ingin memberikan segalanya di lapangan dan selalu ingin menang,” katanya.

CEO sekaligus Direktur Olahraga Minnesota United Khaled El-Ahmad menyambut antusias kehadiran sang pemain.