JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Jamie Vardy Beber Alasan Pilih Gabung Cremonese

Kamis, 11 September 2025 – 08:25 WIB
Jamie Vardy Beber Alasan Pilih Gabung Cremonese - JPNN.COM
Jamie Vardy. Foto: diambil dari premierleague

jpnn.com - JAKARTA - Penyerang gaek Jamie Vardy bergabung dengan klub Serie A Cremonese.

Sebelum resmi diumumkan berseragam Cremonese, pemain berkebangsaan Inggris tersebut dirumorkan berlabuh ke Valencia, Celtic dan Napoli.

Vardy berstatus bebas agen setelah akhir musim 2024/2025  memutuskan tidak memperpanjang kontraknya dengan Leicester City.

Vardy tampil dalam 500 pertandingan dan mencetak 200 gol serta 71 assist untuk Leicester.

Pemain kelahiran Sheffield tersebut sukses membawa Leicester menjuarai Liga Inggris pada 2016, Piala FA 2021 dan Community Shield 2022.

Setelah diumumkan sebagai pemain anyar Cremonese pada akhir bursa transfer musim panas ini, Vardy lantas mengumumkan alasan bergabung dengan klub tersebut.

Vardy, dikutip dari laman resmi klub, Kamis (11/9), mengatakan memang sulit bermain di negara berbeda, tetapi keputusan sudah diambil setelah berbicara dengan keluarganya, serta tim pelatih Cremonese.

"Terima kasih kepada teknologi, saya bisa melakukan panggilan Zoom dengan manajer. Kami berbicara selama 45 menit hingga 1 jam, menunjukkan hasrat kepada klub itu dan bagaimana  mewujudkan hal itu," kata Vardy.

TAGS   Jamie Vardy  Cremonese  Serie A  Bursa Transfer 
