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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Jamin Keamanan Mesin, Pemerintah Pastikan Program Biodiesel B50 Aman Digunakan

Rabu, 15 Juli 2026 – 18:46 WIB
Jamin Keamanan Mesin, Pemerintah Pastikan Program Biodiesel B50 Aman Digunakan - JPNN.COM
Ilustrasi - Sampel uji produk bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit 50 persen atau B50 (Antara/HO/BPDP)

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggaransi bahwa penggunaan bahan bakar biodiesel B50 aman bagi kendaraan dan tidak memicu kerusakan komponen mesin.

Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan implementasi kebijakan B50 telah melalui proses kajian mendalam, pengujian komprehensif, serta evaluasi yang matang.

“Perlu kami tegaskan bahwa B50 bukanlah sebuah kebijakan yang muncul secara tiba-tiba atau merupakan lompatan yang gegabah. Ini adalah buah dari perjalanan panjang hampir dua dekade dalam pengembangan biodiesel nasional,” kata Dwi Anggia.

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Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa pemerintah sangat memahami adanya kekhawatiran dari masyarakat terkait aspek keamanan mekanis kendaraan.

Aspirasi tersebut, lanjut dia, telah menjadi fokus perhatian utama pemerintah jauh sebelum program ini resmi diluncurkan.

Dwi Anggia menjelaskan bahwa peta jalan program biodiesel di Indonesia telah dirintis sejak tahun 2008 dengan tahapan awal pencampuran B2,5.

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Sejak saat itu, persentase campuran terus ditingkatkan secara bertahap dan konsisten melalui varian B10, B20, B30, B35, hingga B40.

Setiap fase kenaikan volume campuran selalu didahului oleh rangkaian proses pengujian teknis yang ketat serta evaluasi performa secara menyeluruh.

Pemerintah menggaransi bahwa penggunaan bahan bakar biodiesel B50 aman bagi kendaraan dan tidak memicu kerusakan komponen mesin.

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TAGS   Biodiesel B50  bahan bakar biodiesel B50  komponen mesin  Bahan Bakar 
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