Jamin Koneksi Lancar, Indosat Perkuat Sinyal di 75 Jalur Mudik Lebaran 2026

jpnn.com, JAKARTA - Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) resmi meluncurkan insiatif bertajuk #LebihBaikIndosat dalam menyambut Ramadan dan Idulfitri 2026, pada Jumat (21/2).

Melalui semangat You Only Need One (YONO), Indosat menekankan bahwa hanya membutuhkan satu hal yang benar-benar bisa diandalkan, yakni satu koneksi yang kuat, satu inovasi yang membantu, dan satu aksi nyata yang berdampak.

Komitmen tersebut dihadirkan dalam empat langkah nyata selama Ramadan tahun ini:

Pertama memperkuat dan mengoptimalkan jaringan sinyal di lebih dari 75 jalur mudik serta 790 Point of Interest (POI) strategis di seluruh Indonesia.

Pemantauan itu dilakukan 24/7 untuk memastikan pelanggan tetap terhubung tanpa gangguan, baik di kota besar maupun daerah tujuan mudik.

SVP Head of Network Operations IOH Raden Tofan mengungkapkan pihaknya berkomitmen untuk menjaga kesiapan jaringan di jalur mudik lebaran, sehingga para pemudik khususnya pelanggan Indosat bisa tetap terhubung selama diperjalanan.

Raden memprediksi ada 14 juta pelanggan yang akan melakukan perjalanan mudik ke sejumlah tempat termasuk Jawa dan Sumatera.

"Kami memastikan koneksi tetap andal, pengalaman digital tetap aman, dan komunikasi berjalan tanpa hambatan," ungkapnya.