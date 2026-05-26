Jamin Stok Pangan Saat Iduladha, Pemkot Tangsel Perketat Pengawasan Hulu ke Hilir

Selasa, 26 Mei 2026 – 19:04 WIB
Ilustrasi pasar: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) berjanji menjaga harga bahan pokok tetap stabil menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah pada Rabu (27/5).

Kepala Dinas Kominfo Pemkot Tangsel TB Asep Nurdin menyebutkan pihaknya memperketat pengawasan peredaran bahan pangan seperti perintah wali kota Benyamin Davnie. 

"Iduladha selalu diiringi dengan lonjakan permintaan komoditas tertentu. Oleh karena itu, instruksi Wali Kota sangat jelas, perketat pengawasan hulu ke hilir," kata dia kepada awak media, Selasa (26/5).

Asep mengatakan pengawasan ketat diharapkan meredam potensi kenaikan harga psikologis (psychological pricing) yang kerap dimanfaatkan oknum pedagang demi meraup keuntungan berlebih.

"Kami mengantisipasi apa yang disebut kenaikan harga psikologis, situasi di mana harga naik bukan karena barangnya habis, melainkan karena sentimen perayaan hari besar semata," lanjut dia.

Selain itu, kata Asep, Pemkot Tangsel juga akan memastikan rantai pasok tidak terganggu demi menjaga stabilitas harga bahan pokok.

Menurutnya, fokus pemantauan meliputi komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, daging sapi, daging ayam, cabai, dan bawang. 

Asep mengatakan stok pangan untuk wilayah Tangsel secara umum dalam kondisi aman dan mencukupi menyambut Iduladha. 

