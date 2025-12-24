Jamin Takaran BBM Akurat Selama Nataru, Pertamina dan Disdagin Depok Sidak 19 SPBU

jpnn.com, DEPOK - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) memastikan perlindungan konsumen menjelang masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Tim Satgas Pertamina memperketat pengawasan di wilayah Depok.

Bekerja sama dengan Dinas Perdagangan dan Industri (Disdagin) serta UPTD Metrologi Legal Kota Depok, pengecekan dilakukan terhadap kualitas dan kuantitas BBM di belasan SPBU.

Sepanjang periode 15-19 Desember 2025, tim gabungan telah melakukan uji petik di 19 SPBU yang tersebar di wilayah Depok.

Langkah ini diambil untuk memastikan setiap liter BBM yang dibeli masyarakat sesuai dengan takaran dan standar kualitas yang ditetapkan.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional JBB Susanto August Satria menyampaikan kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan, terutama saat masa Satgas Nataru.

Baca Juga: Teknologi Chemical EOR Minas Pertamina Hulu Rokan Memperkuat Kedaulatan Energi

"Kami juga melakukan uji tera berkala untuk memastikan takaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara umum, SPBU di Depok telah mendapatkan sertifikat laik operasi dari UPTD Metrologi Legal," ujar Satria dalam keterangannya dikutip Rabu (24/12).

Dalam rangkaian sidak tersebut, tim menemukan satu kendala teknis pada satu nozzle di SPBU 34.169.09 Cimanggis pada Kamis (18/12).