JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Jamkrindo Bantu Pelaku Usaha Bisa Mengikuti Tender Proyek Pemerintah 

Selasa, 17 Februari 2026 – 03:50 WIB
Jamkrindo Bantu Pelaku Usaha Bisa Mengikuti Tender Proyek Pemerintah  - JPNN.COM
PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo). Foto: Dok. Jamkrindo

jpnn.com, SEMARANG - PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) secara konsiten dan berkelanjutan memperkuat ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah dan koperasi (UMKM-K) di berbagai daerah.

Selain mendukung UMKM-K, Jamkrindo juga membantu pelaku usaha agar dapat mengikuti tender proyek pemerintah melalui layanan penjaminan.

Direktur PT Valentara Sarana Raya Triyanto Dwi Hastanto menuturkan dalam industri konstruksi, kredibilitas dan kemampuan memenuhi persyaratan jaminan menjadi faktor penentu untuk memenangkan proyek, khususnya proyek strategis pemerintah.

Di tengah kebutuhan tersebut, Jamkrindo hadir sebagai mitra penjaminan yang memberikan kepastian dan memperkuat kepercayaan pemberi kerja kepada pelaku usaha.

Adapun, PT Valentara Sarana Raya merupakan perusahaan konstruksi yang bergerak di bidang pembangunan infrastruktur sipil seperti jembatan, jalan layang, fly over, dan underpass.

Dia mengakui keberadaan Jamkrindo telah menjadi solusi penting bagi perusahaannya dalam mendukung kelancaran partisipasi pada berbagai proyek strategis.

Selama tiga tahun terakhir, Triyanto merasa terbantu oleh kehadiran Jamkrindo melalui berbagai produk yang dimiliki seperti suretybond dan kontra bank garansi.

“Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, kami membutuhkan jaminan yang kredibel untuk dapat dipercaya mitra dan pemberi kerja. Bagi kami, pelayanan Jamkrindo selama ini sangat  responsif dan mampu mendukung kelancaran bisnis kami,” ujar Triyanto.

