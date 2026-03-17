Jamkrindo Berangkatkan Peserta Mudik Gratis BUMN 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) melepas peserta mudik di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa (17/3).

Program Mudik Gratis BUMN 2026 ini digelar oleh Badan Pengaturan (BP) BUMN bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan dikoordinasikan oleh PT Jasa Raharja sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran arus mudik Lebaran, sekaligus menghadirkan perjalanan yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

“Program Mudik Gratis BUMN merupakan wujud gotong royong dan kepedulian BUMN kepada masyarakat. Kami ingin memastikan masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dengan lebih aman, nyaman, dan selamat, sekaligus membantu mengurangi kepadatan lalu lintas selama periode Lebaran,” ujar Kepala BP BUMN Dony Oskaria.

Sementara itu, Plt Direktur Utama Jamkrindo Abdul Bari menyampaikan partisipasi dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan perusahaan dalam memberikan fasilitas mudik yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya menjelang Idulfitri 1447 H.

“Partisipasi Jamkrindo dalam program Mudik Gratis BUMN 2026 merupakan wujud kepedulian perusahaan dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat saat momen Lebaran. Kami berharap program ini dapat membantu masyarakat untuk pulang ke kampung halaman dengan aman, nyaman, dan penuh kebahagiaan,” kata Abdul Bari.

Dalam kegiatan ini, Jamkrindo turut mendukung pemberangkatan peserta mudik menuju berbagai kota tujuan di Indonesia.

Seluruh rangkaian kegiatan dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan, kenyamanan, serta pelayanan terbaik bagi para pemudik.

Mudik Gratis BUMN 2026 menyiapkan 1.541 armada bus yang melayani sekitar 83.432 penumpang, 99 rangkaian kereta api untuk sekitar 28.720 penumpang, dan 46 unit kapal laut yang mengangkut sekitar 4.532 penumpang.