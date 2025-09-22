Close Banner Apps JPNN.com
Jamkrindo Perkuat Ekosistem Penjaminan Proyek Pemerintah Daerah

Senin, 22 September 2025 – 20:12 WIB
Jamkrindo Perkuat Ekosistem Penjaminan Proyek Pemerintah Daerah
PT Jamkrindo melakukan penandatanganan kesepakatan bersama penyediaan produk Surety Bond dengan Pemerintah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara. Foto dok Jamkrindo

jpnn.com, JAKARTA - PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), anggota holding Indonesia Financial Group (IFG), terus memperkuat perannya dalam membangun ekosistem penjaminan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.

Hal ini dilakukan untuk mendukung tata kelola dan kelancaran pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.

Komitmen Jamkrindo tersebut tertuang dalam penandatanganan kesepakatan bersama penyediaan produk Surety Bond dengan Pemerintah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara.

Penandatanganan kesepakatan bersama antara Jamkrindo dengan Pemerintah Kabupaten Maros dilakukan oleh Direktur Kelembagaan dan Layanan Jamkrindo Abdul Bari dan Bupati Maros Andi Syafril Chaidir Syam, serta disaksikan oleh Plt. Direktur Bisnis Penjaminan Jamkrindo, Alia Nur Fitri pada Senin, 22 September 2025 di Jakarta.

Adapun, kesepakatan bersama Jamkrindo dengan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung ditandatangani pekan lalu di Jakarta.

Penandatanganan kesepakatan bersama dilakukan oleh Plt. Direktur Bisnis Penjaminan Jamkrindo Alia Nur Fitri dengan Bupati Tana Tidung  Ibrahim Ali.

Abdul Bari berharap penandatanganan kesepakatan bersama tersebut dapat menjadi langkah awal dalam kolaborasi yang lebih berdampak dan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.

Dia mengatakan kerja sama dalam layanan penjaminan proyek bisa memberikan kepastian dan perlindungan bagi pemerintah daerah, maupun pelaku usaha dalam pelaksanaan proyek konstruksi dan pengadaan barang/jasa di berbagai daerah.

Jamkrindo berkomitmen untuk membuka akses seluas-luasnya bagi pelaku usaha untuk mendapatkan dukungan penjaminan.

TAGS   PT Jamkrindo  Jamkrindo  Jaminan Kredit Indonesia  Pemerintah Daerah  IFG 
