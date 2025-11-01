Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Jamkrindo Perluas Akses Pembiayaan Bagi Pelaku UMKM Feasible Namun Belum Bankable

Sabtu, 01 November 2025 – 03:06 WIB
Jamkrindo Perluas Akses Pembiayaan Bagi Pelaku UMKM Feasible Namun Belum Bankable
Kantor Wilayah Bandung Jamkrindo, Jawa Barat. Foto Yessy Artada/jpnn.com

jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) terus memperkuat peran strategisnya dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan perekonomian nasional, khususnya melalui penjaminan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Koperasi.

Sebagai perusahaan penjaminan terbesar di Indonesia, Jamkrindo berkomitmen menghadirkan solusi penjaminan yang inovatif, kompetitif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan aksesibilitas finansial para pelaku usaha.

Hingga September 2025, secara konsolidasi Jamkrindo telah mencatat volume penjaminan sebesar Rp186,76 triliun.

Pencapaian tersebut terdiri dari penjaminan KUR sebesar Rp116,54 triliun dan penjaminan non-KUR sebesar Rp70,21 triliun.

Melalui penyaluran ini, Jamkrindo telah membantu lebih dari 4,4 juta pelaku UMKM dan menyerap sekitar 11,69 juta tenaga kerja.

Adapun dari sisi kinerja, perusahaan telah mencatatkan laba sebelum pajak (EBT) mencapai Rp1,18 triliun atau 156,72% dari rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP 2025.

Plt. Direktur Utama PT Jamkrindo Abdul Bari menyampaikan capaian tersebut mencerminkan komitmen perusahaan dalam memperkuat ekosistem pembiayaan inklusif bagi UMKM.

“Sebagai lembaga penjaminan yang memiliki mandat besar dalam mendukung perekonomian nasional, Jamkrindo berupaya terus membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang feasible namun belum bankable,” ujar Abdul Bari.

Jamkrindo terus memperkuat fondasi perusahaan untuk menghadapi tantangan ke depan, termasuk dengan melakukan transformasi digital.

TAGS   Jaminan Kredit Indonesia  Jamkrindo  UMKM  Pelaku UMKM 
