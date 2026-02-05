Jamkrindo Salurkan Puluhan Unit Hunian Sementara di Aceh

jpnn.com, ACEH - PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) menyalurkan 21 unit hunian sementara bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh.

Bantuan ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Jamkrindo yang berkelanjutan untuk mendukung proses pemulihan masyarakat pascabencana.

Penyerahan bantuan dilakukan oleh Pemimpin Cabang Jamkrindo Medan Irwan Prasetya, pada Rabu (4/2).

Hunian tersebut diharapkan bisa membantu masyarakat memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang lebih layak, aman, serta mendukung proses pemulihan secara bertahap.

Dalam program ini, Jamkrindo berkolaborasi dengan Indonesia Financial Group (IFG) serta Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai bentuk sinergi dalam menghadirkan bantuan yang tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Plt Direktur Utama Jamkrindo Abdul Bari mengatakan penyaluran hunian sementara ini merupakan wujud nyata kehadiran Jamkrindo dalam mendampingi masyarakat terdampak bencana, tidak hanya pada masa tanggap darurat, tetapi juga dalam fase pemulihan.

Baca Juga: Intip 8 Tren Warna Cat Rumah 2026 by Aquaproof

“Jamkrindo berkomitmen untuk terus hadir membantu masyarakat terdampak bencana, termasuk melalui penyediaan hunian sementara yang layak. Kami berharap bantuan ini dapat memberikan rasa aman, membantu masyarakat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari, serta mempercepat proses pemulihan di Aceh,” ujar Abdul Bari.

Abdul Bari menambahkan bantuan ini mencerminkan semangat gotong royong yang terus dijaga di lingkungan Jamkrindo, sekaligus memperkuat kolaborasi antara perusahaan, holding, dan kontribusi karyawan.