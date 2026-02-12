Jamkrindo Syariah Jalin MoU dengan Penjaminan Ulang Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - PT Penjaminan Jamkrindo Syariah menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Penjaminan Ulang Indonesia (PUI) di Gedung Jamkrindo Syariah, Kamis (12/2).

Penandatanganan kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kapasitas penjaminan nasional, khususnya dalam mendukung kebutuhan penjaminan proyek-proyek bernilai besar, serta penguatan ekosistem industri penjaminan di Indonesia.

Direktur Utama Jamkrindo Syariah, Hari Purnomo mengatakan kehadiran PUI merupakan momentum penting bagi industri penjaminan nasional.

“Penjaminan ulang merupakan penguat kapasitas dalam sistem penjaminan nasional. Dengan kebutuhan penjaminan yang terus meningkat, termasuk pada proyek-proyek strategis nasional, diperlukan dukungan kapasitas yang memadai. Kehadiran PUI diharapkan dapat semakin memperkuat kapasitas penjaminan dalam negeri, terutama di tengah keterbatasan kapasitas reguarantee maupun reasuransi yang tersedia saat ini,” ujar Hari Purnomo.

Hari menegaskan Jamkrindo Syariah dalam 2,5 tahun terakhir telah menjalankan transformasi menyeluruh melalui tiga pilar utama, yaitu transformasi digital, transformasi budaya, serta penguatan tata kelola dan permodalan.

Transformasi digital dilakukan secara bertahap melalui penyederhanaan proses, otomatisasi, hingga integrasi sistem.

Sementara transformasi budaya diarahkan pada pembangunan performance driven culture guna memastikan keberlanjutan dan daya saing perusahaan.

Direktur Utama PT Penjaminan Ulang Indonesia, Budi Kurniawan menyampaikan PUI yang memperoleh izin usaha pada Agustus 2025 hadir sebagai bagian dari penguatan struktur industri penjaminan nasional.