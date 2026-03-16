Jamkrindo Syariah Salurkan Zakat Rp1,09 Miliar & Beri Bingkisan Lebaran Untuk Para Santri

jpnn.com, JAKARTA - PT Penjaminan Jamkrindo Syariah menyalurkan zakat perusahaan sebesar Rp1.095.848.500 pada momentum Peringatan Nuzulul Qur’an dan Buka Puasa Bersama Ramadan 1447 H, yang digelar di Gedung Jamkrindo Syariah, Jakarta, Kamis (12/3).

Penyaluran zakat ini merupakan bagian dari komitmen Jamkrindo Syariah dalam memperkuat kepedulian sosial serta memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, khususnya pada momentum bulan suci Ramadan.

Zakat perusahaan Jamkrindo Syariah disalurkan melalui kerja sama dengan tiga Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Rumah Zakat, dan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI).

Direktur Utama PT Jamkrindo Syariah menyampaikan penyaluran zakat perusahaan merupakan wujud implementasi nilai-nilai syariah yang menjadi landasan operasional perusahaan, sekaligus bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat.

“Momentum Ramadan menjadi pengingat bagi kita semua untuk memperkuat kepedulian sosial dan berbagi kepada sesama. Melalui penyaluran zakat perusahaan ini, Jamkrindo Syariah berharap dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan serta memperkuat nilai keberkahan dalam setiap aktivitas perusahaan,” ujarnya.

Pada Ramadan tahun ini, penyaluran zakat perusahaan Jamkrindo Syariah difokuskan pada empat program utama, yaitu ketahanan pangan dan bantuan sosial, sinergi grup, literasi Al-Qur’an, serta apresiasi bagi para penghafal Al-Qur’an.

Melalui program tersebut, Jamkrindo Syariah menyalurkan paket sembako dan santunan kepada masyarakat serta anak yatim yang didistribusikan ke 55 panti asuhan dan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan di seluruh Indonesia.

Selain itu, Jamkrindo Syariah juga menyalurkan mushaf Al-Qur’an kepada 250 santri melalui Griya Al-Qur’an sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan literasi Al-Qur’an, serta memberikan bingkisan Lebaran kepada santri penghafal Al-Qur’an melalui Yayasan Daarul Qur’an Wisata Hati.