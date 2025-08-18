Jamkrindo Tebar Semangat Hari Kemerdekaan di Kabupaten Maros

jpnn.com, MAROS - PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo) berkolaborasi dengan anggota Indonesia Financial Group (IFG) menggelar kegiatan Relawan Bakti BUMN di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dalam menyambut HUT Kemerdekaan ke-80 RI.

Direktur SDM IFG Rizal Ariansyah menyatakan momentum kemerdekaan tahun ini sejalan dengan misi Relawan Bakti BUMN.

“Semangat 17 Agustus mengingatkan kita bahwa kemerdekaan adalah hasil gotong royong. Melalui Relawan Bakti BUMN, kami ingin menghidupkan kembali semangat itu di tengah masyarakat, dengan menghadirkan kontribusi nyata sekaligus membentuk karakter para pegawai muda BUMN,” ujar Rizal.

Deputi Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata menyampaikan apresiasinya atas keterlibatan IFG dan anggota holding dalam menggerakkan sukarelawan.

“Peringatan kemerdekaan ini menjadi momen yang tepat untuk menunjukkan bahwa generasi muda BUMN tidak hanya unggul secara profesional, tetapi juga punya kepedulian sosial yang tinggi. Relawan Bakti BUMN adalah cerminan kepemimpinan masa depan yang berakar pada gotong royong,” kata Tedi.

Bupati Maros H.A.S. Chaidir Syam berterima kasih kepada BUMN atas sinergi yang nyata dengan masyarakat.

“Kegiatan Relawan Bakti BUMN yang bersamaan dengan perayaan HUT Kemerdekaan ini memberi arti penting bagi masyarakat Maros. Kehadiran BUMN membuat semangat merdeka semakin terasa, tidak hanya dalam upacara, tetapi juga dalam wujud nyata pembangunan sosial,” ungkapnya.

Direktur Manajemen SDM, Umum dan Manajemen Risiko Jamkrindo Ivan Soeparno mengungkapkan kegiatan Relawan Bakti BUMN 2025 Batch VIII ini untuk memberikan kontribusi nyata di empat sektor utama yang menjadi fondasi kesejahteraan masyarakat, yaitu pendidikan, lingkungan, pemberdayaan UMKM, dan kesehatan.