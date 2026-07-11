Jampidus Febrie Adriansyah Mundur, Jaksa Agung Sudah Tahu

jpnn.com - JAKARTA – Febrie Adriansyah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampidsus.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin sudah menerima pengunduran diri Febrie pada Sabtu (11/7).

“Ini sebagai bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum,” tutur Anang dalam video singkat.

Pengunduran diri Febrie tak lepas dari penegakan hukum yang dilakukan Polri terkait dugaan korupsi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna. (tangkapan video)

"Kejaksaan Agung menghormati keputusan (Febrie) tersebut dan memastikan seluruh tugas dan fungsi di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tetap berjalan," kata Pak Anang.

Dia lalu mengajak semua pihak menghormati proses hukum yang berjalan.

"Kejaksaan Agung mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Sekian," ujar Anang. (*/jpnn)



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