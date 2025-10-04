Jamrud Hentak Dynamic Stage di Synchronize Fest 2025

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 22:12 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Grup band Jamrud menghentak Dynamic Stage di Synchronize Fest 2025, Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (4/10).

Waktuku Mandi menjadi lagu pembuka dari grup band asal Cimahi, Jawa Barat di Synchronize Fest sore tadi.

Vokalis Jamrud, Krisyanto menyapa para penonton setelah membawakan lagu pertama.

"Assalamualaikum Synchronize," ujar Krisyanto menyapa para penonton, di Jiexpo Kemayoran.

Penampilan Jamrud dilanjutkan dengan membawakan lagu Dehidrasi dan Negeri Makmur. Krisyanto juga membawakan lagu Ningrat yang membuat penonton ikut bernyanyi bersama.

Suasana di Dynamic Stage makin riuh tatkala Jamrud membawakan lagu hits mereka, Pelangi Di Matamu.

Sontak, para penonton ikut bernyanyi bareng seiring lagu tersebut dinyanyikan.

"Aku sayang Synchronize. Mudah-mudahan tahun depan diundang lagi," ucap Krisyanto.