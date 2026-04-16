Jamu Experience Cafe di PIK2, Jurus Mendekatkan Jamu dengan Gaya Hidup Anak Muda

jpnn.com, TANGERANG - Citra jamu sebagai minuman tradisional yang hanya akrab di generasi tua pelan-pelan mulai bergeser. Kini, jamu juga dekat kian dengan kalangan muda.

Di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), Tangerang, Banten, jamu tampil dengan wajah lebih segar, estetik, dan mendekati gaya hidup anak muda. Lewat konsep Jamu Experience Cafe di Acaraki Jamu PIK2, PT Acaraki Nusantara Persada mencoba membawa jamu ke ruang yang lebih modern.

Pengunjung Jamu Experience Cafe tidak hanya memesan minuman, tetapi juga bisa melihat langsung proses peracikan, mengenal bahan herbal, dan memahami ramuan tradisional itu bukan sekadar soal rasa, melainkan juga tradisi dan pengetahuan.

Menurut Jony Yuwono selalu Founder & Director PT Acaraki Nusantara Persada, sebenarnya generasi muda tidak pernah benar-benar jauh dari jamu. Dia menyebut kalangan muda hanya membutuhkan pendekatan yang lebih relevan dengan keseharian mereka.

Jony menuturkan pengalamannya ketika membuka acaraki atau gerai penjualan jamu pada 2018. Saat itu yang datang kebanyakan kalangan sepuh.

“Menariknya, anak-anak muda justru mengunjungi alat kafe jamu kami. Sebenarnya anak-anak muda hanya perlu dilibatkan saja,” tutur Jony.

Oleh karena itu, Acaraki Nusantara Persada melalui Jamu Experience Cafe memperlihatkan proses pembuatan jamu secara langsung di depan pelanggan. “Supaya mereka bisa mengetahui dan mengikuti proses tersebut,” imbuh Jony.

Lebih jauh Jony berpendapat modernisasi jamu tidak boleh memutus hubungan dengan nilai-nilai lama yang membuatnya bertahan selama ini. Menurut dia, pembaruan justru harus menjadi jalan supaya warisan leluhur tersebut tetap hidup.