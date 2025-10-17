Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Jamu Senator AS, Fary Francis Tegaskan Komitmen Jadikan Batam Tujuan Investasi Dunia

Jumat, 17 Oktober 2025 – 20:21 WIB
Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam Fary Djemy Francis bersama delegasi Arizona State Senate. Foto: dok sumber

jpnn.com, BATAM - Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam Fary Djemy Francis menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Batam sebagai tujuan investasi dunia.

Hal itu disampaikannya dalam pertemuan dengan perwakilan Senat Negara Bagian Arizona, Amerika Serikat.

Fary menegaskan bahwa pemerintah pusat melalui BP Batam berkomitmen kuat menjadikan Batam sebagai tujuan investasi dunia.

Upaya ini didukung dengan kebijakan nasional yang fokus pada penyederhanaan regulasi dan percepatan perizinan bagi investor asing.

"Batam akan menjadi panutan dalam hal pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Presiden Prabowo telah mengarahkan kami untuk menyederhanakan regulasi dan perizinan," ujar Fary di hadapan delegasi Arizona State Senate.

Data BP Batam mencatat, kinerja ekspor-impor Batam juga menunjukkan tren positif. Pada paruh pertama 2025, nilai ekspor Batam mencapai USD 9,6 miliar, naik 27,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara impor meningkat 29,8% menjadi USD 7,2 miliar, menandakan meningkatnya aktivitas industri dan perdagangan.

Pertemuan ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi kerja sama yang lebih konkret antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam bidang investasi, teknologi, dan industri manufaktur berorientasi ekspor. (dil/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

