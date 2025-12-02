Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Jan Maringka Bernapak Tilas ke Tarakan untuk Kenang Saat Menjabat Kajari 2003-2004

Selasa, 02 Desember 2025 – 11:03 WIB
Jan Maringka Bernapak Tilas ke Tarakan untuk Kenang Saat Menjabat Kajari 2003-2004 - JPNN.COM
Jan Maringka kunjungi Kejari Tarakan, Kalimantan Utara bernapak tilas ke Tarakan pada Senin, 1 Des 2025 untuk mengenang tempat pengabdian pertamanya saat menjabat Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) pada periode 2003–2004. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - ‎Pada Senin, 1 Des 2025, Jan Maringka mengunjungi Kejari Tarakan, Kalimantan Utara, yang menjadi tempat pertama pengabdiannya saat menjabat Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) pada periode 2003–2004.

Kunjungan tersebut singkat sambil silaturahmi dengan sahabat lama wali kota Tarakan dr Khairul dan mantan Ketua DPRD Kota Tarakan Udin Hiangio untuk mengenang penugasan sekaligus berbagi pengalaman kepada para jaksa yang kini bertugas di wilayah perbatasan.

Jan Maringka menyampaikan Tarakan memiliki tempat penting dalam perjalanan kariernya di Korps Adhyaksa.

Baca Juga:

Dia menilai tugas pertama sebagai Kajari di daerah perbatasan merupakan fondasi yang membentuk keteguhan profesionalisme, kedisiplinan, dan pemahaman mendalam tentang pelayanan hukum kepada masyarakat.

‎Menurut Dr. Jan, dinamika penegakan hukum di kota Tarakan pada awal 2000-an desentralisasi pemekaran kota dan kabupaten di era otonomi daerah yang memberikan banyak pelajaran tehnik bersosialisasi dng masyarakat dan mengendalikan manajemen perkara yang membangun kedekatan Kejaksaan dengan masyarakat serta pentingnya memelihara kepercayaan publik terhadap lembaga kejaksaan.

Dia mencontohkan Program Jaksa Menyapa di awali disini, kerja sama dengan RRI Kota Tarakan tahun 2003 lalu dan sekarang telah berkembang menjadi program nasiobal di seluruh unit kerja Kejaksaan.

Baca Juga:

Jan menegaskan bahwa pengalaman tersebut menjadi modal berharga dalam menjalankan berbagai amanah strategis pada jabatan-jabatan berikutnya.

‎Dalam dialog bersama jajaran Kejaksaan Negeri Tarakan, Jan Maringka memberikan 1pesan agar para jaksa terus menjaga integritas, menjunjung etika profesi serta mempertahankan konsolidasi organisasi di berbagai tempat tugas, walau kita sedikit namun kehadiran Kejaksaan hrs sirasakan di berbagai tempat penugasan.

Jan Maringka bernapa tilas ke Tarakan, Kalimantan Utara, untuk mengenang tempat pertama pengabdiannya saat menjabat Kepala Kejaksaan Negeri .

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jan Maringka  Jaksa  Napak Tilas  Kajari 
BERITA JAN MARINGKA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp