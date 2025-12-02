Jan Maringka Bernapak Tilas ke Tarakan untuk Kenang Saat Menjabat Kajari 2003-2004

jpnn.com, JAKARTA - ‎Pada Senin, 1 Des 2025, Jan Maringka mengunjungi Kejari Tarakan, Kalimantan Utara, yang menjadi tempat pertama pengabdiannya saat menjabat Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) pada periode 2003–2004.

Kunjungan tersebut singkat sambil silaturahmi dengan sahabat lama wali kota Tarakan dr Khairul dan mantan Ketua DPRD Kota Tarakan Udin Hiangio untuk mengenang penugasan sekaligus berbagi pengalaman kepada para jaksa yang kini bertugas di wilayah perbatasan.

Jan Maringka menyampaikan Tarakan memiliki tempat penting dalam perjalanan kariernya di Korps Adhyaksa.

Baca Juga: Jan Maringka Melantik Pengurus PNI Provinsi NTT dan Gelar Jalan Sehat

Dia menilai tugas pertama sebagai Kajari di daerah perbatasan merupakan fondasi yang membentuk keteguhan profesionalisme, kedisiplinan, dan pemahaman mendalam tentang pelayanan hukum kepada masyarakat.

‎Menurut Dr. Jan, dinamika penegakan hukum di kota Tarakan pada awal 2000-an desentralisasi pemekaran kota dan kabupaten di era otonomi daerah yang memberikan banyak pelajaran tehnik bersosialisasi dng masyarakat dan mengendalikan manajemen perkara yang membangun kedekatan Kejaksaan dengan masyarakat serta pentingnya memelihara kepercayaan publik terhadap lembaga kejaksaan.

Dia mencontohkan Program Jaksa Menyapa di awali disini, kerja sama dengan RRI Kota Tarakan tahun 2003 lalu dan sekarang telah berkembang menjadi program nasiobal di seluruh unit kerja Kejaksaan.

Baca Juga: Jan Maringka Dorong Kejagung Segera Mengeksekusi Terpidana Silfester Matutina

Jan menegaskan bahwa pengalaman tersebut menjadi modal berharga dalam menjalankan berbagai amanah strategis pada jabatan-jabatan berikutnya.

‎Dalam dialog bersama jajaran Kejaksaan Negeri Tarakan, Jan Maringka memberikan 1pesan agar para jaksa terus menjaga integritas, menjunjung etika profesi serta mempertahankan konsolidasi organisasi di berbagai tempat tugas, walau kita sedikit namun kehadiran Kejaksaan hrs sirasakan di berbagai tempat penugasan.