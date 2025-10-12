Jan Maringka Melantik Pengurus PNI Provinsi NTT dan Gelar Jalan Sehat

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Presidium PNI Dr. Jan S. Maringka, SH, MH mengikuti Jalan Santai Merakyat pada Sabtu (11/10/2025) bertempat di Car Free Day (CFD) Eltari, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kegiatan ini digelar Ketua DPD Presidium PNI NTT Bobby Liando yang baru saja dilantik pada Jumat (10/10/2025) di Hotel Harper bersama 22 Pengurus DPC Presidium PNI se-NTT.

Jalan Santai Merakyat ini diikuti segenap unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi NTT. Di antaranya, hadir Ketua DPRD Provinsi NTT Ir. Emelia Julia Nomleni, Perwakilan Lanud Eltari Kuoang, Wakil Kejaksaan Tinggi M Rosyid Arifin dan jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT, beserta Tokoh Masyarakat, Senator NTT Abraham Paul Liyanto dan Menteri Perindustrian (2014- 2017) Saleh Husin.

Menurut Jan Maringka sapaan akrabnya, Jalan Sehat seperti ini adalah sarana efektif untuk membuat kita semakin dekat dengan masyarakat. Sebab dapat langsung berbaur dan melihat potensi UMKM yang ada di sepanjang jalur CFD Eltari

“Kegiatan jalan sehat ini di sisi lain jika digelar secara berkala, maka para anggota juga bisa bugar dan bermanfaat bagi kesehatan mereka sendiri," ucap Mantan Jamintel Kejagung RI 2017-2020 ini.

Selain itu, kata dia, jalan sehat ink merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap kesehatan masyarakat.

Presidium PNI juga menggelar Jalan Sehat di Senayan Jakarta (Perjaka Senja) di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Sabtu lalu (4/10/2025).

“Kami ingin menunjukkan bahwa untuk memulai sesuatu yang baik, tidak harus dengan hal-hal besar dan mahal. Cukup dengan niat tulus dan kebersamaan, kita bisa menghasilkan pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Jan Maringka.