Jan Maringka: Presidium PNI Dukung Program MBG dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

jpnn.com, JAKARTA - Presidium Persatuan Nusantara Indonesia (PNI) bersama Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) menyelenggarakan Dialog Interaktif bertemakan 'MBG Bermanfaat untuk Siapa?'.

Pengurus Pusat Presidium PNI juga menggelar acara Perjaka Senja, Presidium PNI Jalan Sehat di Senayan Jakarta (Perjaka Senja) di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Sabtu (4/10/2025).

Kegiatan olahraga ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum Presidium PNI Dr. Jan S Maringka, SH, MH didampingi Sekretaris Jenderal Surya Kusumanegara, Bendahara Umum M.H.L. Vera Sanger.

Tampak juga hadir Pengurus Harian dan Pengurus Divisi Presidium PNI serta anggota yang berjumlah ratusan orang.

"Setelah kegiatan Dialog Interaktif tentang Makan Bergizi Gratis (MBG), Pengurus Pusat Presidium PNI berolahraga untuk menjaga kesehatan. Kegiatan ini juga untuk mendukung pemerintah dengan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dari Kemenkes RI," kata Jan Maringka sapaan akrabnya, di sela-sela acara.

Menurutnya, ada 7 pilar Gerakan Masyarakat Sehat (Germas). Di antaranya melakukan aktivitas fisik, mengonsumsi buah dan sayur, tidak merokok, tidak mengonsumsi alkohol, memeriksa kesehatan secara berkala, menjaga kebersihan lingkungan dan menggunakan jamban sehat.

"Supaya masyarakat kita sehat harus rajin berolahraga dan mengonsumsi makanan-makanan yang sehat. Selain itu, Germas juga mencakup penguatan infrastruktur dasar seperti akses air minum dan pemukiman layak huni serta program-program lainnya," ucap Jan Maringka yang kompak menggunakan baju olahraga warna hitam khas Presidium PNI.

Menurut dia, kegiatan Perjaka Senja Presidium PNI ini bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat dan meninggalkan kebiasaan tidak sehat di masyarakat. Dimana diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan dan produktivitas masyarakat.