Jangan Abaikan Nyeri Lutut Biasa, Bisa Jadi Indikasi Gangguan Muskuloskeletal

jpnn.com, JAKARTA - Pada momentum Hari Kartini dan Hari Perawat, Siloam Hospitals Mampang mengangkat isu nyeri lutut untuk edukasi kesehatan perempuan dan apresiasi kepada tenaga kesehatan.

Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Siloam Hospitals Mampang dr. I Made Yudi Mahardika, Sp.OT, mengatakan nyeri lutut masih sering dianggap keluhan ringan oleh banyak perempuan, padahal kondisi ini dapat menjadi indikasi awal gangguan muskuloskeletal yang lebih serius.

“Banyak perempuan menjalani berbagai peran sekaligus yang menimbulkan risiko gangguan pada tulang dan sendi yang dapat berkembang secara bertahap sejak usia muda,” ujar dr Yudi dalam keterangannya, Senin (27/4).

Baca Juga: Jaga Kesehatan Kuku dengan 5 Bahan Alami Ini

Dokter Yudi menyebut keluhan seperti nyeri lutut saat naik tangga, pegal berkepanjangan, atau ketidaknyamanan saat berolahraga kerap dianggap sebagai hal yang wajar.

Padahal, secara klinis, gejala tersebut dapat menjadi indikasi awal gangguan muskuloskeletal yang memerlukan perhatian medis lebih lanjut.

“Perempuan diketahui memiliki risiko lebih tinggi terhadap beberapa kondisi tertentu, seperti cedera ligamen lutut dan osteoporosis,” ujar dr. Yufi.

Menurut dia, hal ini berkaitan dengan faktor hormonal, khususnya peran estrogen dalam memengaruhi kekuatan ligamen dan kepadatan tulang, serta faktor anatomi dan biomekanik, termasuk perbedaan struktur panggul dan pola gerakan tubuh.

“Karena itu, keluhan seperti nyeri lutut tidak boleh dianggap sebagai kelelahan biasa dan perlu dievaluasi sejak dini,” kata dia.