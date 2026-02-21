Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ramadan - Amalan Ramadan

Jangan Anggap Sepele Salat Sunah Ini, Lebih Besar Pahalanya dari Tarawih

Sabtu, 21 Februari 2026 – 08:14 WIB
Jangan Anggap Sepele Salat Sunah Ini, Lebih Besar Pahalanya dari Tarawih - JPNN.COM
Umat muslim menunaikan Tarawih di Masjid Raya Nurul Wathon, Pakansari, Ramadan 1447 H. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Umat Islam berlomba-lomba meningkatkan ibadahnya selama Ramadan.

Sebab, di dalam Ramadan terdapat limpahan pahala sebagaimana Rasulullah yang selalu motivasi para sahabat dengan menyampaikan hadis yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah.

"Wahai manusia, telah tiba bulan yang agung lagi mulia. Bulan yang di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Allah telah menjadikan puasanya wajib dan shalat malamnya sebagai amal sunah.

Baca Juga:

Barangsiapa melakukan satu ibadah sunah pada bulan ini, maka pahalanya seperti menunaikan satu kewajiban di bulan lainnya.

Dan barangsiapa menunaikan satu ibadah wajib pada bulan ini, maka pahalanya seperti menunaikan tujuh puluh kewajiban di bulan lainnya. 

Ini adalah bulan kesabaran. Pahala kesabaran adalah surga. Juga bulan kepedulian, bulan saat rezeki orang mukmin ditambah.

Baca Juga:

Barangsiapa memberi makanan berbuka untuk orang yang berpuasa pada bulan ini, maka dosa-dosanya akan diampuni, terbebas dari api neraka, dan memperoleh pahala seperti pahala orang yang ia beri makanan tadi tanpa mengurangi pahala orang itu sedikitpun.

Salah satu ibadah yang hanya ada di bulan Ramadan adalah salat Tarawih yang dilakukan setelah Isya.

Jangan anggap sepele salat sunah ini yang dikerjakan sebelum Tarawih, pahalanya lebih besar lho

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ramadan  Salat Sunah  Tarawih  Buya Yahya  pahala 
BERITA RAMADAN LAINNYA:

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp