Jangan Anggap Sepele Salat Sunah Ini, Lebih Besar Pahalanya dari Tarawih

jpnn.com, JAKARTA - Umat Islam berlomba-lomba meningkatkan ibadahnya selama Ramadan.

Sebab, di dalam Ramadan terdapat limpahan pahala sebagaimana Rasulullah yang selalu motivasi para sahabat dengan menyampaikan hadis yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah.

"Wahai manusia, telah tiba bulan yang agung lagi mulia. Bulan yang di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Allah telah menjadikan puasanya wajib dan shalat malamnya sebagai amal sunah.

Barangsiapa melakukan satu ibadah sunah pada bulan ini, maka pahalanya seperti menunaikan satu kewajiban di bulan lainnya.

Dan barangsiapa menunaikan satu ibadah wajib pada bulan ini, maka pahalanya seperti menunaikan tujuh puluh kewajiban di bulan lainnya.

Ini adalah bulan kesabaran. Pahala kesabaran adalah surga. Juga bulan kepedulian, bulan saat rezeki orang mukmin ditambah.

Barangsiapa memberi makanan berbuka untuk orang yang berpuasa pada bulan ini, maka dosa-dosanya akan diampuni, terbebas dari api neraka, dan memperoleh pahala seperti pahala orang yang ia beri makanan tadi tanpa mengurangi pahala orang itu sedikitpun.”

Salah satu ibadah yang hanya ada di bulan Ramadan adalah salat Tarawih yang dilakukan setelah Isya.