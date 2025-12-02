Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Jangan Cuma Pulih, Pakar Sebut Banjir Sumatra Harus Jadi Momen Perbaikan Sistematik

Selasa, 02 Desember 2025 – 02:31 WIB
Jangan Cuma Pulih, Pakar Sebut Banjir Sumatra Harus Jadi Momen Perbaikan Sistematik - JPNN.COM
Kondisi rumah warga yang rusak akibat banjir bandang di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Jumat (28/11/2025). ANTARA FOTO/Yudi Manar/sgd

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menekankan pentingnya evaluasi mendasar pascabencana banjir yang melanda wilayah Sumatera dan Aceh.

Nur Hidayat meminta agar penanganan bencana dijadikan momentum perbaikan sistem secara menyeluruh.

"Saya juga ingin menekankan prinsip ‘jangan hanya pulih, tetapi gunakan bencana untuk memperbaiki sistem’. Setiap bencana menawarkan pelajaran," kata Nur Hidayat dikutip, Senin (1/12).

Baca Juga:

Salah satu langkah konkret yang disarankan, yakni pembaruan peta jalur distribusi.

Jalur yang paling sering terputus harus segera dipetakan ulang menjadi peta risiko energi.

Perhatian khusus juga diarahkan pada SPBU yang berada di zona rawan bencana.

Baca Juga:

Fasilitas ini dinilai memerlukan standar ketahanan yang jauh lebih tinggi dibanding kondisi normal.

Standar tersebut mencakup perlindungan peralatan serta rencana operasi saat banjir.

Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menekankan pentingnya evaluasi mendasar pascabencana banjir yang melanda Sumatera dan Aceh.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   banjir sumatra  pakar  Bencana Alam  banjir 
BERITA BANJIR SUMATRA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp