Jangan Cuma Pulih, Pakar Sebut Banjir Sumatra Harus Jadi Momen Perbaikan Sistematik

Selasa, 02 Desember 2025 – 02:31 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menekankan pentingnya evaluasi mendasar pascabencana banjir yang melanda wilayah Sumatera dan Aceh.

Nur Hidayat meminta agar penanganan bencana dijadikan momentum perbaikan sistem secara menyeluruh.

"Saya juga ingin menekankan prinsip ‘jangan hanya pulih, tetapi gunakan bencana untuk memperbaiki sistem’. Setiap bencana menawarkan pelajaran," kata Nur Hidayat dikutip, Senin (1/12).

Salah satu langkah konkret yang disarankan, yakni pembaruan peta jalur distribusi.

Jalur yang paling sering terputus harus segera dipetakan ulang menjadi peta risiko energi.

Perhatian khusus juga diarahkan pada SPBU yang berada di zona rawan bencana.

Fasilitas ini dinilai memerlukan standar ketahanan yang jauh lebih tinggi dibanding kondisi normal.

Standar tersebut mencakup perlindungan peralatan serta rencana operasi saat banjir.