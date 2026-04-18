Jangan Kaget! Bhayangkara FC Kini di Peringkat ke-4

Sabtu, 18 April 2026 – 07:29 WIB

jpnn.com - BANDAR LAMPUNG – Tim milik Polri Bhayangkara FC memetik kemenangan ke-7 dari delapan pertandingan terakhir mereka di Super League.

Menjamu PSIM Yogyakarta pada pekan ke-28 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Jumat (17/4) sore, Bhayangkara FC menang comeback 2-1.

Kemenangan itu cepat memutus rangkaian kekalahan, yang diderita pada pekan ke-27; 1-2 vs Persijap Jepara.

Sebelum kalah dari Persijap, Bhayangkara FC selalu menang saat menghadapi Persija Jakarta, Arema FC, Dewa United, Semen Padang, Persik Kediri, dan Persebaya Surabaya.

Kemenangan dari PSIM Yogyakarta kemarin membuat Bhayangkara FC untuk sementara menggusur Malut United dari posisi ke-4 klasemen.

Malut United bisa kembali menduduki anak tangga ke-4 jika mengalahkan Bali United, Minggu (19/4).