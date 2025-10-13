Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Istana

Jangan Kaget Kalau di Era Prabowo Bulog Jadi Kementerian

Senin, 13 Oktober 2025 – 08:37 WIB
Jangan Kaget Kalau di Era Prabowo Bulog Jadi Kementerian - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap bahwa pemerintah akan mengkaji usul dari salah satu anggota Komisi IV DPR RI yang meminta agar status Bulog dinaikkan dari Perum di bawah Kementerian BUMN, menjadi setara kementerian/lembaga.

Pernyataan ???????salah satu orang dekat Presiden Prabowo Subinato itu sekaligus menanggapi pula usulan anggota DPR yang berpendapat adanya penggabungan Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjadi satu kementerian, sehingga lebih independen dan tidak terhambat birokrasi dalam hal melalukan distribusi bahan pokok, terutama beras.

‎"Nanti kami kaji, ya, yang pasti Bulog terus kami perbaiki," kata Prasetyo saat memberikan keterangan seusai menghadiri rapat terbatas dipimpin Presiden Prabowo di kediaman Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10) malam.???????

Baca Juga:

‎Pras, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa pemerintah akan terus memperbaiki dan memperkuat peran Bulog dalam mewujudkan swasembada pangan.???????

Menurut Pras, suntikan dana dari pemerintah melalui Kementerian Keuangan kepada Perum Bulog sebesar Rp16,6 triliun pada awal 2025 terbukti membuat cadangan beras nasional menembus rekor tertinggi.

Pada ???????Juli 2025, Perum Bulog mencatat stok beras nasional mencapai rekor tertinggi sebesar 4,2 juta ton. Cadangan beras yang berhasil disimpan oleh Perum Bulog itu merupakan capaian tertinggi sejak Indonesia Merdeka, dan menjadi tonggak penting dalam misi besar menuju swasembada pangan.

Baca Juga:

‎"Alhamdulillah kan kemarin dalam sejarah, salah satu pencapaian yang tertinggi serapan dari Bulog," kata Pras.???????

Dia menambahkan bahwa pemerintah juga akan memberi pendanaan tambahan untuk mengantisipasi produksi beras dan jagung yang melimpah, sehingga Bulog bisa menyerap lebih optimal.???????

Pemerintah akan terus memperbaiki dan memperkuat peran Bulog dalam mewujudkan swasembada pangan.???????

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bulog  Prabowo  Prasetyo Hadi  Presiden Prabowo 
BERITA BULOG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp