Jangan Kaget, Segini Total Infrastruktur yang Rusak Akibat Bencana Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan data infrastruktur yang rusak akibat bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Pulau Sumatra.

Secara keseluruhan, dampak bencana terhadap infrastruktur di 52 kabupaten tersebut mencakup kerusakan 1,2 ribu fasilitas umum, 199 fasilitas kesehatan, 534 fasilitas pendidikan, 420 rumah ibadah, 234 gedung/kantor, 435 jembatan, 259 akses terdampak, 163 akses terputus, 101 jalan terputus, dan 62 jembatan terputus.

Selain itu, juga kerusakan 156,5 ribu rumah dengan rincian 143.427 rusak berat, 2.298 rusak sedang, dan 10.808 rusak ringan.

"Ini pentingnya segera dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana selagi saat ini masih dalam fase tanggap darurat bencana," ujar AHY dikutip Rabu (10/12).

Ketua Umum Partai Demokrat ini menegaskan, pembangunan infrastruktur di Sumatra yang terdampak bencana hidrometeorologi harus lebih baik, kuat, tangguh, dan berkelanjutan.

“Tugas utama kami adalah membangun kembali, but don't just rebuild, build better, build stronger, more resilient, and more sustainable. Mengapa? Karena jangan sampai kemudian cepat, tapi kemudian kualitasnya juga tidak baik, sehingga juga pada akhirnya tidak tahan terhadap bencana alam,” kata AHY.

Baca Juga: Prabowo Perintahkan Pencabutan Sementara HGU untuk Relokasi Penyintas Banjir

Dia menyampaikan bahwa bencana di wilayah barat Indonesia itu memberikan dampak terhadap 18 kabupaten/kota di Aceh, 18 kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut), dan 16 kabupaten/kota di Sumatera Barat (Sumbar).

Hingga Senin (8/12), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 961 jiwa meninggal, 234 jiwa hilang, 5 ribu jiwa terluka, dan 998,8 ribu jiwa mengungsi.