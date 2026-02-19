Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Jangan Kelewatan, Ini Tanggal Penyaluran THR

Kamis, 19 Februari 2026 – 09:05 WIB
Ilustrasi mata uang rupiah: Antara

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan kabar terbaru terkait tunjangan hari raya (THR) 2026 bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, serta anggota Polri.

Purbaya menjelaskan rencananya THR disalurkan pada pekan pertama Ramadan tahun ini.

“(Pencairan THR, red) pada Minggu pertama puasa,” kata Purbaya dikutip Kamis (19/2).

Bendahara negara tidak memerinci lebih lanjut terkait tanggal pasti pencairan THR bagi ASN, TNI dan Polri. 

Purbaya hanya mengatakan singkat, dalam waktu dekat THR bakal disalurkan.

“Sebentar lagi, ya,” ujarnya menambahkan.

Diketahui, proyeksi belanja pemerintah pada triwulan I 2026 mencapai Rp 809 triliun, termasuk anggaran untuk THR bagi ASN, TNI, dan Polri sebesar Rp 55 triliun.

Secara rinci, pemerintah juga mengalokasikan percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 62 triliun, anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera Rp 6 triliun, serta paket stimulus Rp 13 triliun.



