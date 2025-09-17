Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Jangan Konsumsi 3 Obat Ini Bersama dengan Cuka Sari Apel

Rabu, 17 September 2025 – 08:39 WIB
Obat-Obatan. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - CUKA sari apel merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Untuk mendapatkan manfaat cuka sari apel, Anda bisa mengonsumsinya begitu saja atau dicampur dengan air hangat.

Namun, ada beberapa jenis obat yang sebaiknya jangan dikonsumsi bersama dengan cuka sari apel.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Pencahar

Pencahar adalah sekelompok obat yang membantu melancarkan buang air besar.

Obat ini sering digunakan untuk mengatasi sembelit dan masalah kesehatan gastrointestinal lainnya.

Pencahar stimulan adalah jenis pencahar yang meningkatkan pergerakan di usus dan mengurangi jumlah air yang diserap tubuh dari usus.

Contoh pencahar termasuk senna dan Dulcolax (bisacodyl).

Ada beberapa jenis obat yang sebaiknya jangan dikonsumsi bersama dengan cuka sari apel dan salah satunya ialah tentu saja pencahar.

TAGS   Cuka Sari Apel  obat  pencahar  akar manis 
