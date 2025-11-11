Jangan Konsumsi 4 Makanan Ini Saat Sarapan, Tidak Baik untuk Kesehatan

Selasa, 11 November 2025 – 07:57 WIB

jpnn.com, JAKARTA - SARAPAN merupakan salah satu hal yang wajib kita lakukan setiap pagi.

Mengonsumsi berbagai makanan bergizi saat sarapan bisa meningkatkan fokus.

Dengan memilih sarapan yang lebih sehat, bisa membantu menjaga energi.

Baca Juga: 3 Menu Sarapan Sahabat Terbaik Penderita Diabetes

Berikut beberapa makanan tidak sehat untuk dikonsumsi saat sarapan, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Snack bar

Makanan ringan untuk sarapan mudah dikonsumsi saat bepergian, tetapi biasanya mengandung banyak lemak tak sehat, gula, atau pemanis buatan.

Banyak pilihan yang rendah serat dan protein, sehingga kurang cocok untuk sarapan sehat.

Baca Juga: 4 Makanan untuk Penderita Insomnia

Selain pemanisnya, snack bar cenderung mengandung bahan-bahan berkualitas rendah yang tidak memberikan banyak manfaat gizi.

Mengonsumsi snack bar sebagai pengganti sarapan yang seimbang bisa menyebabkan penambahan berat badan, kesehatan pencernaan yang buruk, dan peningkatan risiko penyakit kronis.