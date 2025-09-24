Jangan Lewatkan! Promo Eksklusif bank bjb Bikin Perjalanan Impian Jadi Nyata

jpnn.com, BANDUNG - Liburan menjadi kebutuhan penting di tengah rutinitas yang padat. Di sela kesibukan pekerjaan maupun aktivitas harian, meluangkan waktu untuk berlibur memberikan ruang bernapas sekaligus cara untuk mengembalikan energi.

Momen ini membantu setiap orang menikmati waktu, melepas penat, dan kembali bersemangat saat kembali bekerja.

Perjalanan tidak selalu identik dengan liburan. Ada pula perjalanan untuk ibadah, mengunjungi kerabat, atau kepentingan bisnis. Apa pun tujuannya, semua perjalanan tentu membutuhkan perencanaan yang baik, termasuk menyiapkan dana agar lebih nyaman dan terarah.

Baca Juga: bank bjb Dukung Pekerja Migran Indonesia dengan Literasi dan KUR PMI

Kesempatan menikmati promo perjalanan juga menjadi hal yang sayang dilewatkan. Promo tidak hanya membantu menghemat biaya, tetapi juga memungkinkan pelanggan memperoleh layanan lebih berkualitas. Menyadari kebutuhan itu, bank bjb menghadirkan beragam penawaran menarik.

Melalui partisipasi di ASITA Travel Fair 2025, bank bjb mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin.

Event ini berlangsung pada 23–28 September 2025 di Atrium 23 Paskal Bandung, menghadirkan agen perjalanan dan penyedia jasa wisata dengan penawaran spesial.

Baca Juga: bank bjb Dukung Penuh Program Perumahan Imah Merenah Hirup Tumaninah

bank bjb hadir bukan sekadar sebagai mitra perbankan, tetapi juga sahabat perjalanan yang memahami kebutuhan finansial nasabah. Produk, jasa, dan layanan unggulan terus dihadirkan untuk mendukung masyarakat mewujudkan perjalanan impian.

Pengunjung ASITA Travel Fair 2025 akan dimanjakan dengan berbagai aktivitas, mulai dari travel agent exposition, talk show inspiratif, travel sharing session, hingga games berhadiah dan hiburan langsung. Momen ini tepat untuk merencanakan perjalanan wisata, ibadah, maupun bisnis.