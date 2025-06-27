Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Tips

Jangan Lupa Periksa Ban Mobil Sebelum Liburan Akhir Tahun, Penting

Kamis, 25 Desember 2025 – 00:15 WIB
ilustrasi. PT Bridgestone Tire Indonesia (Bridgestone Indonesia) mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi ban kendaraan. Foto: Automotive

jpnn.com, JAKARTA - Sebelum memulai perjalanan liburan akhir tahun dengan mobil pribadi, pengguna harus memastikan kondisi kendaraan tetap prima.

Itu dilakukan agar liburan aman dan nyaman bersama keluarga saat di jalan.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memproyeksikan 119,5 juta masyarakat Indonesia akan melakukan perjalanan pada periode libur akhir 2025.

Sehubungan dengan itu, PT Bridgestone Tire Indonesia (Bridgestone Indonesia) mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi ban kendaraan.

Head of Original Equipment (OE) Sales Bridgestone Indonesia, Fisa Rizqiano mengatakan pihaknya menghadirkan titik pengecekan ban agar masyarakat yang berlibur dapat merasa lebih aman dan nyaman saat menggunakan kendaraan pribadi.

Menurut dia, keselamatan merupakan prioritas utama bagi Bridgestone.

"Melalui penyampaian tips perawatan ban khususnya di tengah musim penghujan, kami tidak hanya berupaya meningkatkan edukasi mengenai keselamatan berkendara, tetapi juga menyediakan titik pengecekan ban di ruas tol Cikampek sehingga masyarakat dapat menikmati perjalanan liburan akhir tahun dengan lebih aman dan nyaman,” ujar Fisa Rizqiano.

Berikut kiat pemeriksaan ban sebelum liburan

PT Bridgestone Tire Indonesia (Bridgestone Indonesia) mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi ban kendaraan.

