Jangan Main-Main dengan Harga Ayam Potong & Telur, Kementan Bakal Menidak Tegas

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memastikan pemerintah menindak tegas pelaku usaha yang merugikan peternak ayam dan telur.

Hal itu dilakukan Kementan untuk melindungi kesejahteraan peternak, menjaga persaingan usaha sehat, serta stabilitas harga.

"Kami tidak akan ragu memberikan sanksi hingga membawa persoalan ke ranah pidana," ujar Sudaryono dikutip Minggu (20/7).

Karena itu, Kementan terus memperkuat stabilisasi harga ayam hidup dan telur ayam ras di tingkat peternak.

Caranya, dengan menjaga keseimbangan pasokan, permintaan, serta menindak pihak yang mengambil keuntungan tidak wajar.

Menurut Sudaryono, pemerintah berfokus mengembalikan harga ayam hidup dan telur ke tingkat yang wajar agar peternak memperoleh keuntungan sehat tanpa membebani konsumen.

"Sekaligus mencegah praktik pengambilan keuntungan berlebihan dalam rantai perdagangan," katanya.

Kementan juga telah berkoordinasi dengan pelaku usaha, asosiasi, Satgas Pangan dan aparat penegak hukum guna memastikan distribusi berjalan adil, serta memberikan sanksi kepada pelanggar sesuai ketentuan yang berlaku.