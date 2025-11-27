Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Jangan Mati Dulu, The Popstar Dibantu Fiersa Besari

Kamis, 27 November 2025 – 13:13 WIB
Jangan Mati Dulu, The Popstar Dibantu Fiersa Besari - JPNN.COM
The Popstar. Foto: Dok. RANS Music

jpnn.com, JAKARTA - Boyband yang diisi oleh para selebritas, The Popstar kembali meluncurkan lagu terbaru yang berjudul Jangan Mati Dulu.

Lewat lagu tersebut, grup beranggotakan Raffi Ahmad, Andre Taulany, Surya Insomnia, Desta, dan Dikta masih berusaha menghadirkan konsep 90an.

Jangan Mati Dulu dari The Popstar merupakan lagu yang liriknya diciptakan oleh Fiersa Besari.

Dengan lirik yang menyentuh hati, lagu tersebut diharapkan bisa jadi kekuatan buat orang-orang yang capek, merasa tidak enakan, dan menanggung beban sendirian.

“Jangan dulu mengakhiri hidup, masih banyak hal baik di bumi. Bertahanlah, hidup ini seru. Asal kita beri sedikit waktu," ungkap The Popstar.

Lewat Jangan Mati Dulu, The Popstar ingin mengingatkan bahwa hidup akan indah pada waktunya. Walaupun hari ini berat, mungkin besok atau lusa bakal datang kabar baik yang membuat bersyukur.

Lagu Jangan Mati Dulu dari The Popstar sudah bisa dinikmati di berbagai platform musik digital.

Video musik Jangan Mati Dulu sudah bisa disaksikan melalui akun The Popstar di YouTube.

Di bawah naungan Rans Music, The Popstar pertama kali muncul di Pestapora 2024, hingga akhirnya memutuskan untuk berkarya dan merilis lagu-lagu baru.

