JPNN.com - Ekonomi - Industri

Jangan Panik soal Kondisi BBM Nasional, Simak Penjelasan Kementerian ESDM

Sabtu, 07 Maret 2026 – 09:00 WIB
Antrean pengisian bahan bakar minyak (BBM). Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta kepada masyarakat tidak panik menyikapi data cadangan energi di dalam negeri.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjamin bahan bakar minyak  (BBM) bersubsidi jenis Pertalite, tidak ada kenaikan harga.

Bahkan, dia mengaku stok BBM di dalam negeri masih aman di tengah dinamika konflik Timur Tengah, yang disebabkan oleh perang Iran vs Israsel-Amerika Serikat.

“Perlu kami sampaikan agar masyarakat tetap tenang, karena pemerintah memastikan ketersediaan stok untuk memenuhi kebutuhan energi, terutama jelang Idulfitri,” ujar Dwi Anggia dikutip Sabtu (7/3).

Anggia menegaskan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga telah menjamin tidak ada kenaikan Pertalite pada momen Ramadan dan Idulfitri 2026 ini.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak melakukan panic buying, tidak melakukan penimbunan yang nantinya justru bisa menyebabkan kelangkaan,” ucap Anggia.

Anggia pemerintah juga memastikan agar distribusi BBM ke daerah-daerah berjalan dengan lancar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Diketahui, harga minyak melonjak tajam di tengah kekhawatiran gangguan pasokan dari Timur Tengah, Brent naik 4,93 persen ke USD 85,41 per barel, sementara US WTI melonjak 8,51 persen ke USD 81,01 per barel.

