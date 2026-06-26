Jangan Salah Paham, Vape Hanya untuk Perokok Dewasa

jpnn.com, JAKARTA - Produk tembakau alternatif seperti vape dinilai bukan untuk gaya hidup atau dicoba oleh non-perokok.

Produk tersebut disebut hanya diperuntukkan bagi perokok dewasa yang ingin beralih dari kebiasaan merokok.

Influence bernama Jessica Rima Rahmayanti atau yang dikenal sebagai @jee_vanka di Instagram mengatakan masih banyak persepsi yang keliru mengenai produk tembakau alternatif, terutama vape.

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Menurut influencer sekaligus konsumen produk tembakau alternatif itu, vape bukan ditujukan bagi mereka yang sebelumnya tidak merokok, terlebih anak di bawah umur.

"Kalau produk tembakau alternatif dikaitkan khusus dengan anak muda, ini tidak tepat. Yang jelas, saya tidak ada toleransi untuk penggunaan produk tembakau alternatif oleh anak di bawah umur," ujar Jessica, Jumat (26/6).

Jessica mengaku rutin menyampaikan edukasi mengenai penggunaan produk tembakau alternatif secara bertanggung jawab melalui berbagai kanal, baik daring maupun luring.

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Edukasi yang dikemas dalam kampanye Vape with Attitude itu mencakup pemahaman produk, tujuan penggunaan, etika, hingga cara penggunaan.

"Karena vape merupakan produk inovasi yang relatif baru, edukasi menjadi sangat penting," katanya.