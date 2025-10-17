Jangan Sampai Garuda Indonesia Seperti Ansett dan PanAm

jpnn.com, JAKARTA - Dua maskapai legendaris Pan American Airways (PanAm) di Amerika Serikat dan Ansett Airlines di Australia yang tumbang menjadi catatan sejarah global.

Keduanya pernah menjadi simbol kejayaan nasional, tetapi akhirnya lenyap. Saat ini, Garuda Indonesia berada di persimpangan sejarah yang serupa dan bukan untuk pertama kalinya.

Garuda Indonesia memikul peran yang jauh melampaui sekadar fungsi komersial. Namun, membuka akses ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta menjembatani konektivitas ekonomi, logistik, dan sosial di seluruh penjuru Nusantara.

Permohonan penyertaan modal sebesar Rp 30,31 triliun kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menandai langkah strategis untuk mengamankan kesinambungan operasional dan transformasi Garuda.

Analis kebijakan publik Hendri Satrio menilai Danantara menjalankan mandat ini bukan semata demi menyelamatkan Garuda Indonesia, tetapi demi menjaga kehormatan negara.

Menurut dia, langkah ini bukan hanya strategis, melainkan juga mencerminkan komitmen terhadap masa depan kebanggaan nasional.

“Tidak ada pilihan lain selain memastikan Garuda tetap mengangkasa, kompetitif, dan mampu bersaing. Menjaga keberlangsungan Garuda berarti menjaga simbol, marwah, dan kedaulatan kita sebagai bangsa,” ungkap Hendri dikutip, Jumat (17/10).

Analis aviasi senior Gatot Rahardjo membeberkan bahwa bisnis maskapai penerbangan bukanlah usaha yang mudah dijalankan, bahkan dalam kondisi ekonomi yang stabil.