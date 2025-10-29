Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Jangan Sampai Telat! Ini Jadwal Lengkap Konser BLACKPINK

Rabu, 29 Oktober 2025 – 22:29 WIB
Jangan Sampai Telat! Ini Jadwal Lengkap Konser BLACKPINK - JPNN.COM
Grup idol Blackpink yang beranggotakan Jennie, Rose, Lisa, dan Jisoo. Foto: Instagram/ blackpinkofficial

jpnn.com, JAKARTA - iMe Indonesia, promotor konser BLACKPINK "DEADLINE World Tour in Jakarta", telah merilis agenda lengkap (timeline) acara yang akan berlangsung di Stadium Utama Gelora Bung Karno (GBK) pada 1 dan 2 November 2025.

Timeline ini memberikan panduan detail bagi para BLINK mengenai jadwal buka gerbang, penjualan merchandise, akses masuk area konser, hingga waktu dimulainya pertunjukan.

Penting bagi para penggemar untuk memahami timeline ini agar dapat merencanakan kedatangan dan menikmati konser dengan nyaman dan teratur.

Berdasarkan timeline yang dirilis, pintu gerbang venue (Venue Gate Open) akan dibuka pada pukul 11.00 WIB setiap harinya.

Penonton diimbau untuk datang lebih awal guna menghindari penumpukan dan memaksimalkan waktu yang ada sebelum konser dimulai.

Penjualan merchandise resmi juga akan dimulai pada pukul 11.00 WIB.

Namun, terdapat sesi spesial (11.00-12.30 WIB) yang dikhususkan hanya bagi pemegang kartu kredit VISA Infinite.

Penjualan merchandise untuk semua pemegang tiket baru akan dibuka pada pukul 12.30 WIB.

iMe merilis jadwal lengkap (timeline) konser BLACKPINK 'DEADLINE World Tour in Jakarta

TAGS   Konser Blackpink  Blackpink  iMe Indonesia  jadwal konser Blackpink 
