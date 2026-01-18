Close Banner Apps JPNN.com
Jangan Sebar Info Tak Jelas soal Pesawat Hilang di Maros

Minggu, 18 Januari 2026 – 09:00 WIB
Tim gabungan tengah fokus melakukan pencarian pesawat hilang kontak di Sulsel, Sabtu,(17/1/2026).ANTARA/HO-Pemprov Sulsel.

jpnn.com - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman meminta masyarakat tidak berspekulasi terkait informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya soal pesawat hilang kontak di wilayah Kabupaten Maros.

Saat ini Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport yang hilang kontak di Maros.

Gubernur Andi juga mengajak kepada semua warga untuk mendoakan yang terbaik.

"Ada penemuan serpihan sebagai petunjuk dalam pencarian dari warga, tetapi kita tetap menunggu informasi resmi dari tim SAR. Harap semua bersabar," ujarnya di Makassar, Sabtu (17/1/2026).

Hingga Sabtu sore, tim SAR gabungan masih melakukan penyisiran intensif di sekitar lokasi yang diduga menjadi titik terakhir hilangnya kontak pesawat ATR 42-500.

Cuaca berkabut dan kondisi geografis yang didominasi pegunungan menjadi tantangan utama dalam proses pencarian.

Pihak Basarnas menyatakan bahwa setiap perkembangan terbaru akan segera disampaikan secara resmi kepada publik, sehingga masyarakat diminta untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi guna menghindari kepanikan.

Sebelumnya, Gubernur Sulsel menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah bergerak cepat dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk membantu proses pencarian.

TAGS   pesawat hilang  Pesawat Hilang Kontak  Maros  Pesawat ATR  Andi Sudirman Sulaiman  pesawat ATR 42-500 
