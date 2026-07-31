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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Jangan Takut Berubah, Adaptasi Jadi Kunci Keberlanjutan Layanan Keuangan

Jumat, 31 Juli 2026 – 15:23 WIB
Jangan Takut Berubah, Adaptasi Jadi Kunci Keberlanjutan Layanan Keuangan - JPNN.COM
Perusahaan fintech dinilai perlu beradaptasi dengan teknologi dan regulasi agar tetap dipercaya pelanggan. Foto: Elev8

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan teknologi finansial (fintech) dinilai perlu terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, kebutuhan pelanggan, regulasi, dan tantangan keamanan siber untuk menjaga kepercayaan pengguna.

Kemampuan beradaptasi tersebut disebut menjadi salah satu indikator utama keberlanjutan bisnis di industri jasa keuangan digital.

Analis pasar keuangan Elev8, Kar Yong Ang, mengatakan anggapan bahwa perusahaan keuangan yang tidak berubah adalah yang paling dapat dipercaya tidak lagi sepenuhnya relevan di tengah perubahan industri yang berlangsung cepat.

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Menurut Kar Yong Ang, perusahaan fintech yang matang justru ditandai oleh kemampuannya menyesuaikan diri secara berkelanjutan terhadap perkembangan ekspektasi pelanggan, inovasi teknologi, serta standar regulasi yang terus berkembang.

"Adaptasi terus-menerus telah menjadi karakteristik yang mendefinisikan lembaga keuangan yang matang seiring berkembangnya ekspektasi pelanggan, teknologi, dan standar regulasi," ujar Kar Yong Ang, dalam keterangannya, Jumat (31/7).

Dia menjelaskan, perubahan paling cepat terjadi pada ekspektasi pelanggan. Jika sebelumnya proses pembukaan rekening dalam beberapa hari dianggap memadai, kini pengguna mengharapkan verifikasi dalam hitungan menit.

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Selain itu, biaya yang lebih transparan, pilihan instrumen investasi yang makin beragam, hingga pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung pengambilan keputusan.

Selain memenuhi kebutuhan pelanggan, perusahaan fintech juga dituntut memperbarui infrastruktur teknologi dan sistem keamanan.

Perusahaan fintech dinilai perlu beradaptasi dengan teknologi dan regulasi agar tetap dipercaya pelanggan.

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TAGS   fintech  Perusahaan Fintech  Elev8  Layanan Keuangan 
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