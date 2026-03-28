Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Asia Oceania

Jangan Tertipu! Ini Akun Palsu KBRI Kuala Lumpur di TikTok

Sabtu, 28 Maret 2026 – 14:50 WIB
Tangkapan layar akun palsu TikTok KBRI Kuala Lumpur. KBRI Kuala Lumpur menyatakan hingga saat ini tidak atau belum memiliki akun media sosial TikTok. Foto: ANTARA/HO-TikTok

jpnn.com, KUALA LUMPUR -  Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur (KBRI KL) melaporkan akun media sosial TikTok palsu yang mengatasnamakan KBRI KL, ke perwakilan TikTok, agar segera dihapus.

"Kami sudah coba report di platform TikTok tentang akun tersebut untuk di-take down. Kami juga akan laporkan akun tersebut ke perwakilan TikTok," kata Koordinator Fungsi Penerangan, Sosial dan Budaya (Pensosbud) KBRI KL Fery Iswandy kepada ANTARA di Kuala Lumpur, Sabtu.

Fery menyampaikan pengumuman dan imbauan untuk mewaspadai akun palsu tersebut juga dipasang di ruang pelayanan KBRI Kuala Lumpur.

Baca Juga:

Diberitakan sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur meminta masyarakat mewaspadai akun media sosial palsu di TikTok yang mengatasnamakan KBRI KL.

Imbauan itu disampaikan KBRI KL melalui pengumuman di media sosial Instagram resmi KBRI KL @indonesiainkualalumpur, yang dipublikasi di Kuala Lumpur, Jumat malam.

"Waspada penipuan mengatasnamakan KBRI Kuala Lumpur. Telah beredar akun TikTok palsu yang mengatasnamakan KBRI Kuala Lumpur serta melakukan penipuan dan melakukan komunikasi melalui WhatsApp dengan meminta data pribadi masyarakat," demikian peringatan KBRI KL di platform Instagram.

Baca Juga:

KBRI KL menekankan tidak memiliki akun TikTok. KBRI KL juga tidak pernah meminta data pribadi melalui media sosial atau WhatsApp pribadi. (ant/dil/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Sumber ANTARA

TAGS   Akun Palsu  KBRI Kuala Lumpur  TikTok  akun tiktok 
BERITA AKUN PALSU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp