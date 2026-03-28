Jangan Tertipu! Ini Akun Palsu KBRI Kuala Lumpur di TikTok

jpnn.com, KUALA LUMPUR - Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur (KBRI KL) melaporkan akun media sosial TikTok palsu yang mengatasnamakan KBRI KL, ke perwakilan TikTok, agar segera dihapus.

"Kami sudah coba report di platform TikTok tentang akun tersebut untuk di-take down. Kami juga akan laporkan akun tersebut ke perwakilan TikTok," kata Koordinator Fungsi Penerangan, Sosial dan Budaya (Pensosbud) KBRI KL Fery Iswandy kepada ANTARA di Kuala Lumpur, Sabtu.

Fery menyampaikan pengumuman dan imbauan untuk mewaspadai akun palsu tersebut juga dipasang di ruang pelayanan KBRI Kuala Lumpur.

Diberitakan sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur meminta masyarakat mewaspadai akun media sosial palsu di TikTok yang mengatasnamakan KBRI KL.

Imbauan itu disampaikan KBRI KL melalui pengumuman di media sosial Instagram resmi KBRI KL @indonesiainkualalumpur, yang dipublikasi di Kuala Lumpur, Jumat malam.

"Waspada penipuan mengatasnamakan KBRI Kuala Lumpur. Telah beredar akun TikTok palsu yang mengatasnamakan KBRI Kuala Lumpur serta melakukan penipuan dan melakukan komunikasi melalui WhatsApp dengan meminta data pribadi masyarakat," demikian peringatan KBRI KL di platform Instagram.

KBRI KL menekankan tidak memiliki akun TikTok. KBRI KL juga tidak pernah meminta data pribadi melalui media sosial atau WhatsApp pribadi. (ant/dil/jpnn)