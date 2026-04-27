Jangkau Indonesia Timur hingga Afrika, Human Initiative Gelar 'Flash Sale Qurban'

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang Iduladha 2026, lembaga kemanusiaan Human Initiative (HI) membuka program Flash Sale Qurban.

Program itu memberi kesempatan bagi masyarakat untuk merencanakan kurban lebih terjangkau sekaligus memperluas manfaatnya.

Flash sale berlangsung sejak Senin( 27/4) hingga Jumat (1/5). Dalam periode ini, masyarakat bisa mengikuti program dengan harga Rp 1,7 juta untuk 1/7 sapi dengan bobot sekitar 200 kilogram.

Human Initiative menyalurkan kurban ke wilayah Indonesia Timur dan Afrika agar lebih banyak penerima merasakan manfaatnya.

Human Initiative menjalankan setiap tahapan sesuai syariat, mulai dari memilih hewan, memeriksa kesehatan, hingga menyalurkan qurban ke lokasi tujuan. Proses ini menjaga kualitas qurban sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.

Program Flash Sale Qurban menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat dalam berqurban.

“Program Flash Sale Qurban diluncurkan oleh Human Initiative sebagai upaya memperluas akses masyarakat untuk bisa berkurban dengan harga yang lebih terjangkau, tanpa mengurangi kualitas maupun dari sisi syariat pelaksanaannya,” ujar Leader Program Kurban Human Initiative M. Rijalul Afif.

Program tersebut memberi kemudahan bagi masyarakat yang sudah memiliki niat berkurban namun masih menyesuaikan kondisi keuangan.