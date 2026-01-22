Jangkau Wilayah Terluar, PNM Perluas Pemberdayaan Perempuan di Maluku Utara

jpnn.com, MALUKU UTARA - Permodalan Nasional Madani (PNM) terus memperluas akses keuangan bagi perempuan prasejahtera dengan menjangkau wilayah-wilayah terluar Indonesia.

Di Maluku Utara, empat unit baru program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) resmi dibuka di Morotai, Tidore, Weda, dan Sofifi.

Keempat wilayah tersebut selama ini dikenal memiliki tantangan geografis dan keterbatasan akses layanan keuangan formal.

Peresmian unit Mekaar tersebut disaksikan langsung oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menandai dukungan penuh Pemerintah Provinsi Maluku Utara terhadap penguatan ekonomi masyarakat subsisten, khususnya perempuan pengusaha ultra mikro.

“Permasalahannya selalui di akses modal, bingung harus menjual produk apa, pelatihan dan pemasaran. Tugas kami di sini memastikan ibu-ibu naik kelas dan literasi keuangan bukan hanya menjadi pr PNM tetapi juga Pemprov Maluku Utara,” ujar Sherly dalam seremonial pembukaan 4 unit Mekaar di Maluku Utara, pada Rabu (21/1).

Kehadiran PNM Mekaar di empat titik ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi perempuan prasejahtera untuk membangun usaha yang lebih berkelanjutan, sekaligus keluar dari ketergantungan pada praktik pembiayaan informal yang berisiko.

Di lapangan, program Mekaar tidak hanya menghadirkan pembiayaan usaha, tetapi juga pendampingan rutin dan penguatan kapasitas, mulai dari pengelolaan keuangan sederhana hingga membangun disiplin usaha.

Pola ini dinilai relevan bagi masyarakat kepulauan yang selama ini mengandalkan usaha kecil berbasis rumah tangga sebagai penopang ekonomi keluarga.