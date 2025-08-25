Janice Tjen Guncang US Open: Hajar Unggulan, Kini Bidik Emma Raducanu

Senin, 25 Agustus 2025 – 10:30 WIB

jpnn.com - Petenis putri Indonesia Janice Tjen mencetak sejarah di ajang US Open 2025.

Bertanding di USTA Billie Jean King National Tennis Center, New York, Senin (25/8/2025) dini hari WIB, Janice menyingkirkan unggulan ke-24 asal Rusia, Veronika Kudermetova.

Laga sengit itu berlangsung selama dua jam 12 menit, dengan skor akhir 6-4, 4-6, 6-4 untuk kemenangan Janice.

Perempuan berusia 22 tahun itu pun berhasil melangkah ke babak kedua. Janice akan berhadapan dengan juara US Open 2021, Emma Raducanu.

Selain itu, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang Indonesia memiliki wakil di nomor tunggal putri Grand Slam. Terakhir kali hal itu terjadi ialah saat Angelique Widjaja tampil di US Open 2004.

Lebih dari itu, prestasi Janice menyamai catatan legenda tenis Indonesia, Yayuk Basuki, yang juga pernah mencapai babak kedua US Open pada 1991 dan 1997.

Kini, Janice akan menghadapi ujian berat melawan Raducanu. Laga tersebut akan menjadi sorotan mengingat Raducanu pernah mengejutkan dunia dengan menjuarai US Open 2021 sebagai pemain kualifikasi.

Mampukah Janice Tjen melanjutkan kejutan dan menorehkan sejarah lebih besar? Patut ditunggu!(mcr15/jpnn)