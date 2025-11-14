Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Janji Dokter Kamelia Akan Selalu Mendampingi Ammar Zoni

Jumat, 14 November 2025 – 13:23 WIB
Dokter Kamelia, kekasih Ammar Zoni. Foto: Instagram/drg.kamelia

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Kamelia memastikan bahwa dirinya akan selalu mendampingi kekasihnya, Ammar Zoni.

Hal tersebut diungkapkannya saat menghadiri persidangan Ammar Zoni, seperti yang ditayangkan oleh Intens Investigasi.

Pada kesempatan itu, Dokter Kamelia mengaku belum memiliki obrolan soal rencana menikah dengan Ammar Zoni.

Meski demikian, dia menegaskan bakal selalu memberi dukungan untuk mantan suami Irish Bella itu.

"Apa pun, walaupun kita belum ada omongan terikat, pasti aku selalu ada di sini, buat kamu," kata Dokter Kamelia.

Perempuan yang berprofesi sebagai dokter itu memang selalu menunjukkan dukungan untuk Ammar Zoni.

Dokter Kamelia beberapa kali hadir mendampingi Ammar Zoni yang menjalani sidang kasus penyalahgunaan narkoba.

Akan tetapi, keduanya kini terpisah jarak. Sebab, Ammar Zoni dan 5 tersangka kasus peredaran narkoba dipindahkan ke Nusakambangan pada Kamis (16/10).

